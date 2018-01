¡Toda una rebelde! Una vaca prefirió vivir con bisontes

อยู่นิ่งไม่ได้ถ้าใจต้องการอิสรภาพ

วัวกบฏหนีออกจากฟาร์มในโปแลนด์ ไปใช้ชีวิตอิสระเสรีอยู่กับฝูงควายไบซันป่า

Born as a cow, grow up as a bison.



ภาพจาก: Rafal Kowalczyk / Adam Zbyryt / BBC / KTVQ pic.twitter.com/hi5AucCQ59

