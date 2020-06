TERROR: ¿Qué es lo que impulsa a las personas a secuestrar niños?

"Quiero estar en otro lugar, pero estoy aquí y no debo entrar en pánico", escribió Jaycee Dugard en sus memorias, que describieron 18 años de dolor y brutalidad a manos del secuestrador de niños Phillip Garrido. La persona en libertad condicional por delitos sexuales secuestró a la niña de 11 años en 1991 mientras caminaba hacia su parada de autobús escolar en el norte de California.

El terror de las personas que secuestran niños

TERROR: ¿Qué es lo que impulsa a las personas a secuestrar niños?

El espectro de un extraño amenazante que se apodera de un niño como Dugard, o que arrebata a Jeanine Nicarico, de quinto grado, de su hogar en el área de Chicago en 1983, persigue a muchos padres. Afortunadamente, dicen los expertos, tales actos descarados son raros.

Los datos del Centro Nacional de Información sobre Delitos muestran 401,218 entradas de niños desaparecidos menores de 18 años en 2018. De ellos, casi 9,500 casos (o 2.4 por ciento) desaparecieron "bajo circunstancias que indican que pueden estar en peligro físico", informa el FBI.

TERROR: ¿Qué es lo que impulsa a las personas a secuestrar niños?

"Con los niños, el agresor en todo tipo de delitos, incluidos los secuestros, es más probable que sea un familiar o conocido" en lugar de un extraño psicópata, dice el profesor de sociología de la Universidad de New Hampshire.

¿Qué hace que los adultos secuestran a niños? Los perpetradores van desde violadores en serie hasta padres que intentan proteger a sus hijos e hijas. El desencadenante de un secuestro "puede ser tan simple como una batalla de custodia", dice Geoffrey Greif, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Maryland.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Estudió en 2002 los secuestros familiares de 203.900 niños y descubrió que la mayoría, el 53 por ciento, involucraba a padres biológicos que se llevaban a sus hijos. Las madres biológicas secuestraron a sus hijos en el 25 por ciento de los casos.

TERROR: ¿Qué es lo que impulsa a las personas a secuestrar niños?

"Digamos que te casas con un hombre y no me gusta", dice Greif. "Nuestra hija viene a mí y dice 'ese hombre entra a mi habitación por la noche y no quiero que lo haga'". Si el recurso legal no ofrece protección, agrega, "en qué momento, un padre decide romper la ¿ley?"

Cuando un extraño secuestra.

Los factores de enfermedad mental en el 9 por ciento de los "secuestros estereotípicos", donde los niños son llevados por un conocido o un extraño, según un informe de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia de EE. UU.

A veces, un secuestro puede resultar de angustia emocional aguda. Para Gloria Williams, quien se hizo pasar por una enfermera en un hospital de Jacksonville, Florida, y se fue con el recién nacido Kamiyah Mobley en julio de 1998, el crimen fue un acto improvisado. Ocurrió, declaró Williams, inmediatamente después de un aborto espontáneo, el abuso de su novio y la pérdida de sus dos hijos en una pelea de custodia.

TERROR: ¿Qué es lo que impulsa a las personas a secuestrar niños?

"El motivo principal para el secuestro de extraños es la agresión sexual", dice Finkelhor, quien también se desempeña como director del Centro de Investigación de Delitos contra Niños. "Los niños que son secuestrados por extraños tienden a no ser realmente niños pequeños, sino niños que pueden ser buscados como un objeto sexual".

Te puede interesar: El INSÓLITO caso de Jeffrey Dahmer, el necrofílico descuartizador

Lo que todo padre debe saber.

Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados , más de 1,600 intentos de secuestro no familiar ocurrieron en 2018. Los incidentes ocurren con mayor frecuencia cuando un niño está yendo o viniendo de la escuela. Los estudiantes corren el mayor riesgo antes de que comience la escuela y después, y entre las 6 y las 7 de la tarde.

Es por eso que los expertos les dicen a los padres a ir más allá de las advertencias convencionales como "no hablen con extraños".