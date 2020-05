TERROR: Historias reales de amigos imaginarios

Cuando eres pequeño, tu inocencia hace que creas que todo lo que está a tu alrededor es real o que todo "es bueno", y es que la mayoría de los niños alguna vez han tenido "amigos imaginarios".

Las insólitas historias reales de "amigos" imaginarios

Para las personas que no creen en este tipo de cosas... solamente es una figura creada por la imaginación del menor, para los que sí les han pasado cosas paranormales, son cosas que van más allá de la simple imaginación.

Y es que estos pueden llegar a ser entes que crearon un lazo de amistad con el niño para ganar su confianza y así poder engañarlo. El día de hoy te traemos las historias terror que cuentan los padres y los propios niños sobre sus "amigos imaginarios".

El sin rostro.

"Mi hijo desde que tiene 3 años, me habla acerca de un hombre "raro" que vive en mi habitación. Cometí el error de preguntarle como se veía aquel hombre, mi hijo respondió: ah, no tiene rostro".

El Capitán.

"Un padre preocupado me dijo en una reunión de padres de familia, que su hijo de 7 años, le contó que en su habitación suele aparecer un señor de barba que se hace llamar el Capitán. Este suele jugar con su hijo, le dice que su destino cuando sea grande es matar a personas, su hijo llora diciéndole que no quiere ser un asesino cuando sea grande, pero el Capitán le responde: no tendrás opción, luego de un tiempo te acostumbrarás".

Ángeles malvados.

"Mi hermano cuando era pequeño actuaba como si pudiera ver y hablar con ángeles. Un día mi mamá escuchó que hablaba solo en su habitación y decía: No puedo matarlo, es mi único papá".

El hombre que viene cada noche.

"Mi hija solía contarme acerca de un hombre que todas las noches entraba en su habitación y le hacía una cruz en su frente antes de dormirse, pensé que simplemente lo soñaba, pero un día viendo fotos antiguas de la familia, ella señala al padre de mi esposo (que había fallecido hace 16 años) y me dice: mamá es el señor que viene a mi cuarto cada noche. Le conté a mi esposo, y él me dijo que su padre le hacía la cruz en la frente todas las noches cuando él era niño".