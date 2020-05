TERROR: Historias de taxistas

Historias urbanas, que suelen escucharse en las calles de cualquier parte del mundo, historias contadas por esas personas que nos brindan un servicio,estas personas son las que ganan dinero manejando un taxi, marchan expectantes y atentos por las calles, recogen algún pasajero que le solicite, pero algunos pasajeros no son lo que parecen.

La mujer de la sombrilla.

Este taxista cuenta que andaba en medio de la noche manejando su taxi, iba pasando por un lugar muy solo, no había casas por ningún lado, realmente era un lugar sumamente tétrico, sorprendido vio como una mujer, le hizo la parada, él se detuvo y la mujer subió, mientras él miraba a su alrededor preguntándose como una mujer podía estar sola en un lugar así, además de traer una gran sombrilla negra, pensó: "seguro es una loca más".

Cuando giró la cabeza para corroborar que se había subido y preguntarle hacia donde se dirigian, el hombre no vio a nadia atrás, con miedo bajo del carro para buscar a la señora e indicarle que se subiera, pero no encontró nadie. Trató de controlarse diciéndose a si mismo que había entrado a alguna casa, pero su razonamiento no comprendía como pudo ser posible, si el camino era solo no había nada.

La acompañante del más allá.

Un taxista recogió a una pareja de mujeres en el centro de la ciudad, era media noche, durante el recorrido el taxista le pareció extraño que las mujeres nunca hablaran entre sí, pensó quizá que estaban molestas. Cuando llegaron a su destino, la mayor bajó del auto, el taxista viendo que la otra mujer más joven ya no se encontraba con ellos, le preguntó que donde y cómo se había bajado.

¿Cuál muchacha?, el le explicó que había recogido dos personas, ella y otra mujer, pero la señora seguía negando estar con alguien, de repente una duda surgió en ella y le pidió al taxista que la describiera, el taxista la describió a detalle y la mujer comenzó a llorar, resulta que era la hija la cual había muerto meses antes.