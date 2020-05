TERROR: En honor a Edgar Allan Poe estudiantes escribieron estas historias

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror.

El homenaje de terror a Edgar Allan Poe.

Este escritor nació un 19 de enero de 1809 y murió el octubre de 1849 y en honor a él, los estudiantes de Bénédict Urdesa, en Guayaquil, Ecuador realizaron un concurso de "short stories of terror" y escribieron sus propios cuentos de terror.

¡Disfruten aquí el resultado de la actividad!

El sonido del horror.

TERROR: En honor a Edgar Allan Poe estudiantes escribieron estas historias

Un sonido molesto sonó en la oscuridad y se redujo a la habitación de Paul. No importó lo lejos que estaba porque lo despertó. Inmediatamente se levantó de su cama para encontrar el sonido que se estaba volviendo molesto.

Paul estaba caminando por su desordenada habitación sin ningún resultado. Estaba vestido con un jersey rojo. El sonido fue aumentando gradualmente. De repente, Paul fue a la cocina cerca de la nevera. Estaba evaluando lo que estaba sucediendo en su casa. Miró a su alrededor y pronto se convirtió en una película de terror.

Todo en la cocina comenzó a temblar y caerse. Obviamente, Paul estaba asustado porque no sabía lo que estaba sucediendo en este momento. El sonido era tan alto que no podía oírlo, solo lo sintió y comenzó a sentirse mareado para no poder ver un pedazo de vidrio roto y se cortó los pies. Inmediatamente el fregadero se rompió e inundó todo.

El agua se mezcló con la sangre alrededor de sus pies. Tuvo un ataque de nervios y corrió por la cocina jadeando y gritando a su alrededor. Corrió hacia la habitación principal e intentó abrir la puerta, pero no pudo, así que comenzó a tirar de la puerta. Sorprendentemente, una mujer vino y lo detuvo. La miraba como un loco.

La mujer vio dentro de la casa pero nada era inusual. La mujer lo abrazó y él lloró en sus brazos. Después de un examen médico, los médicos dijeron que Paul había intentado suicidarse cortándose la muñeca. Autor: Elizabeth España.

El pequeño amante.

TERROR: En honor a Edgar Allan Poe estudiantes escribieron estas historias

En una tarde nublada, Daniela decidió pasar por la casa de su novio. En el camino, el camino parecía estar más tranquilo de lo que solía ser. De repente, una niña apareció a su lado. Daniela no había visto a esa chica antes, así que no sabía qué decir.

¿Quieres entrar? La niña preguntó. Sí, respondió Daniela. La niña tenía una llave en la mano. Puso la llave y ambos entraron en la casa. En el interior, la niña comenzó a llorar, así que Daniela fue a la cocina a buscar agua para ella.

Cuando Daniela regresó, la niña dijo que no había querido morir y desapareció frente a los ojos de Daniela. Mientras ella desaparecía, Daniela escuchó su voz hasta el momento que decía: "tienes que romper con Daniel, él será mío para siempre, a menos que obedezcas, volveré a buscarte". Finalmente, llegó su novio.

Después de escuchar la historia de Daniela, dijo: Ella era mi prima pequeña que estaba enamorada de mí. Ella murió hace 5 años. Ella siempre aparece una y otra vez cuando me meto en una relación. Autor: Ivania Cepeda.

Totalmente aterrador.

TERROR: En honor a Edgar Allan Poe estudiantes escribieron estas historias

Eran aproximadamente las tres de la mañana una noche, y Chris estaba acostado en la cama con los ojos cerrados para relajarse. De repente, perdió el conocimiento por un minuto o dos y no pudo moverse. Cuando pudo abrir los ojos, miró a su puerta. De la nada, hubo un fuerte BANG en su puerta al que abrió mucho los ojos.

No se movió y lo siguiente que escuchó fue un llanto, con un leve susurro a la persona que estaba llorando. Solía tener un sueño lúcido en primera persona, por lo que inmediatamente lo rechazó como si no fuera nada. Luego cerró los ojos y los abrió de nuevo, pero el llanto continuó. Por el momento, entró en pánico un poco y se levantó.

Te puede interesar: TERROR: películas snuff no aptas para sensibles

Lentamente abrió la puerta para no ver nada allí. La luz estaba apagada en el pasillo cuando siempre la dejaba encendida. Caminó por el pasillo después de encender la luz y de repente, escuchó un débil piano tocando. Corrió a su habitación, volvió a acostarse y cerró los ojos hasta el día siguiente.

Autor: Raquel Lucero Carcelen.