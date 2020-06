TERROR: El perro de la pastora en Caracas Venezuela

Don vivía La Pastora, los vecinos están acostumbrados a ver a un perro de raza galgo que aborda el autobús en la parada de Torrero, y se baja al llegar a la Puerta de Caracas. Dicho animal causa bastante terror, ya que lleva muerto muchos años, por lo cual, quienes no lo conocen, se asustan nada más de verlo.

Obviamente las personas que viven ahí saben que es un animal inofensivo y aunque son varias las versiones que se cuentan sobre esta leyenda, todas coinciden en que el can tuvo un final trágico, que a ningún otro animal se le desea.

Unos dicen que era un perro de la calle, el cual un día, fue atropellado por un bus de la ruta mencionada mientras cruzaba la calle. Es por eso que noche tras noche, sube al mismo transporte sin variar el camino y como les decimos, este animal ya mucha gente lo conoce y no se asusta por que es algo normal.

Otros aseguran que el can tenía dueño y vivía en una de las casas aledañas. Los dos vivían solos y el perro no tenía a nadie más que se hiciera cargo de él. Normalmente su dueño regresaba del trabajo a la misma hora, pero un día no llegó. El can se fue para ir a buscarlo y se la pasó deambulando. Debilitado por el frío, la falta de agua y de comida murió. Su alma sigue buscando al hombre que era su dueño, sin saber que ya no es parte de este mundo.

La más macabra de todas es la siguiente que te vamos a contar. En La Pastora vivía una joven, que había sido criada en una familia católica. Buscó a un brujo cuando descubrió que su novio la engañaba. Aquel hombre preparó una poción muy poderosa con la que podría vengarse del joven.

Ella bebió la pócima, se le apareció Lucifer y le prometió darle su alma, a cambio de que le concediera el poder para hacer sufrir a su ex novio. Aceptó y la convirtió en un ser abominable. De su frente brotaron cuernos y su voz se transformó en un tenebroso aullido. Fue así como se presentó ante aquel muchacho infiel, quien al verla, sufrió un infarto del terror y murió al instante.

El diablo, satisfecho, le permitió a la joven permanecer en la Tierra para asustar a las personas. Ella se quedó en forma de perro.