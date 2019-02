Se sintió acosada por un fantasma; era un extraño en su closet probándose su ropa

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido dentro de un closet y con la ropa de una estudiante universitaria, cuando ella regresó a su apartamento.

El hombre, identificado como Andrew Clyde Swofford, de 30 años, fue detenido cerca de los apartamentos Summit en The Edge, en Greensboro, luego de que la joven de 20 años de edad llamara al 911 para reportar un extraño ya aterrador incidente.

La mujer comentó que ella y sus compañeras al principio creyeron que se trataba de una fantasma que se encontraba en su apartamento, pues la ropa de la joven empezó a desaparecer de su armario, además, en la pared del baño había huellas de manos, situaciones que no se lograban explicar.

Sin embargo días después la joven se dio cuenta que no se trataba de algún espíritu sino de un sujeto extraño que entraba a su apartamento, pues un día cuando regresó a su hogar escuchó ruidos en su closet, y cuando revisó para ver de qué se trataba se llevó una sorpresa, notó que su ropa estaba desarreglada y faltaban algunos artículos, luego se dio cuenta que un hombre se escondía en el armario, se encontraba sentado en el suelo, con una bolsa llena de ropa, zapatos y calcetines.

“Acabo de escuchar el traqueteo en mi armario”. “Sonaba como un mapache en mi armario. Yo me preguntaba, '¿Quién está ahí?' Y alguien me responde. Dice: 'Oh, mi nombre es Drew' ".