Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (VIRAL)

El fanatismo de muchas personas llega a niveles estrafalarios y ese es el caso de de Jennifer Pamplona, una joven de 27 años de edad que reside en Estados Unidos y que esta obsesionada con Kim Kardashian, ya que por eso ha gastado cerca de 500 mil dólares en cirugías intentando parecerse a ella. Pero afirmó que se detendrá ya que hubo un "procedimiento fallido" y su noticia se convirtió en viral tras este suceso.

La "Kardashian".

Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (INSÓLITO)

Hace pocos días la joven que vive en la ciudad de Los Ángeles se mando a hacer más grande el tamaño de sus labios y cuando salió de la operación sintió que tenía una reacción alérgica al rellano y es por eso que terminó sangrando, adolorida y con los "labios de pescado", (prácticamente inchadisimos).

Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (INSÓLITO)

Tuvieron que pasar dos días infernales para ella para que la joven Pamplona volviera a la clínica y le quitaran el relleno que había pagado más o menos unos 3,000 mil dólares, como ella lo contó, los médicos le recomendaron no volverse a tatuar jamás.

Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (INSÓLITO)

"Pagué 3.000 dólares para que me estropearan el rostro y luego me dijeron que tenía que esperar dos días para que me quitaran el relleno. Pasé esos días cubriéndome la cara y permaneciendo adentro de mi casa, sin poder salir, cada vez que veía mi cara comenzaba a llorar de nuevo".

Tiempo después de que le quitaran el relleno de los labios, la joven Pamplona afirma que tras el fallido intento de parecerse a la Kardashian ha aprendido una gran lección.

Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (INSÓLITO)

“Por poco destruyo mi cara y mi salud, todo porque soy adicta a la cirugía plástica. Recibí una lección: nunca más me someteré a una cirugía para arreglar algo que ya está bien”.

Tal vesz te interese: Coreano interpreta "Perdóname" de Camilo Sesto y canta igual (VIDEO VIRAL)

Se gasta millones para ser Kim Kardashian y casi muere en el intento (INSÓLITO)

Por último solo afirmó la joven Pamplona sobre lo que le ocurrió tras sus procedimiento médico:

"Quiero que mi historia sirva de ejemplo a todas las chicas que quieren labios grandes. De que no es hermoso en absoluto. Todo fue una pesadilla, pero me alegro de haber recibido mi lección".

Estas son las cirugías de Jennifer Pamplona.

- 8 cirugías de glúteos, incluida la grasa inyectada en cada nalga, los implantes y su extracción.

- 2 cirugías para eliminar ocho costillas.

- 2 implantes mamarios.

- 2 rinoplastias.

- 2 liposucciones.

- Rellenos de mejillas.

- Rellenos de labios.

- Carillas.

- Inyección de grasa en los muslos.

- Rellenos de mejillas eliminados.

- Estiramiento facial.

- Lifting bucal facial.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos