El amor no lo dejó ver con claridad y terminó completamente endeudado.

Cuando uno se enamora muchas veces piensa que todo será un hermoso cuento de hadas y como en las películas dicen "vivirán felices para siempre" y en algunos casos sí lo es, pero hay otras historias de amor que no tienen un final feliz, como es el caso de un hombre que se encontraba ciego de amor por ella y terminó en la ruina.

Este es el caso de un hombre llamado Christopher Forte quien tiene 36 años de edad y es profesor de idiomas, y de su pareja Julia Posman de 38 años de edad, este hombre se encontró por mucho tiempo ciego de amor por su mujer y despilfarró su fortuna sin ningún límite, pues todo lo hacía por ello.

Incluso el hombre reveló recientemente que fue tanto el despilfarro de su dinero por amor que quedo en total banca rota y con varias deudas encima.

Se encontraba ciego de amor por ella y terminó en la ruina

La historia de esta pareja inició cuando se enamoraron mientras trabajaban en Egham Surrey y fue en el 2014 cuando decidieron casarse, en ese momento las cosas entre ellos iban bastante bien, como miel sobre hojuelas, sin embargo como Julia Posman es de Indonesia, Christopher debía comprar un activo de 5 millones de euros para tener la visa de ella, así que eso lo llevó a recurrir a varios préstamos, pero todo era un mentira

"Todo fue basura absoluta. Soy británico, ella era mi esposa, y podríamos haberle otorgado una visa legítima por un par de miles. Pero no me di cuenta de eso, estaba enamorado. Me despertaba y ella lloraba, diciendo: Necesito otros 15 mil euros", explicó.

Decidieron casarse en el 2014

El amor que él sentía por ella era tan grande que jamás se percató que con tantos préstamos, su deuda ya estaba en los 3.5 millones de euros y que él junto a su familia ya eran 169 mil euros más pobres.

Y fue demasiado tarde cuando Christopher Forte se dio cuenta del grave problema en el que se metió, incluso el matrimonio con Julia Posman ya se había acabado.

Todo porque su esposa utilizó el dinero prestado para apostarlo o “invertirlo” en movimientos de índice bursátil alemán DAX, algo que ella ya había hecho anteriormente y ocasionalmente tenía pérdidas de 200 euros y las ganancias diarias era de 500 euros por día, lo que la llevó a pensar que era momento de apostar más y por supuesto ganar

Parecían un matrimonio feliz

De acuerdo con Daily Mail, medio donde Forte contó su historia, Posman perdió en un solo día 1.3 millones de euros y pese a la enorme cantidad de dinero que era, él confió en que podrían recuperar el dinero y hacerse millonarios.

Ella había estado en Inglaterra desde que tenía 20 años, inicialmente trabajando en el Hotel Grosvenor en Londres, donde se hizo amiga de los hombres de negocios Isaac Kaye y Warren Roiter.

Christopher Forte admitió que vivió cegado por el amor que le tenía a Julia Posman, la mujer en la que confió totalmente y de la que jamás se imaginó que podría llevarlo a la quiebra, había cosas que se le hacían extrañas pero prefería no llevarle la contraria para que ella no pensara que ya no la quería

Y fue en 2016 cuando Forte recibió una carta del Sr. Roiter, quien le notificó que Posman y su socio comercial Kaye, habían recibido el préstamo de 2.5 millones de euros y que Forte era su aval y al no saber de ellos, procedía a ponerse en contacto con él.

En ese momento Posman se encontraba en Indonesia y cuando regresó a su hogar al sur de Londres, ella se enteró de que Forte ya sabía todo.

Y lo que ella le dijo a Forte es que ya no tenía todo el dinero porque le había dado una parte a su hermano y otra a sus padres, y además había perdido varios millones en apuestas.

Christopher Forte se dio cuenta de lo que hizo su esposa

Eso fue la gota que derramó el vaso y en agosto del año pasado se divorciaron y en una audiencia en un tribunal en Brighton, se estableció que Posman debía pagar la cantidad de 169 mil euros que le debe al padre de Forte, sin embargo, ella se ha declarado en quiebra y por tal motivo no ha realizado ningún pago.

“La adicción al juego es uno de los peores daños que destroza a las familias. Ella no se casó conmigo por mi dinero, pero tal vez vio que podía dárselo y que era un blanco fácil. Creo que ella no merece una visa”, finalizó Forte.