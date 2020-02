Regala casa de ensueño a sus padres que la adoptaron a pesar de ser muy pobres

Una gran muestra de agradecimiento le dio una joven a sus padres adoptivos, pues les regaló una enorme casa de ensueño como muestra del cariño que les tiene y por agradecimiento, pues años atrás a pesar de que la familia era muy pobre decidieron adoptarla y darle una nueva familia, hecho que se hizo viral.

Esta conmovedora historia fue publicada en redes sociales, fue la joven quien a través de su cuenta de Facebook compartió fotografías de su vida pasada y de las condiciones en las que actualmente viven.

La joven Jayvee Lazaro Badile II, explicó que su madre adoptiva es vendedora y su padre trabaja como portero, así mismo indicó que cuando la adoptaron eran muy pobres y la vida no fue fácil.

"Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no era una vida buena. No teníamos una buena cama, un comedor o un baño”.