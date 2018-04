¿Quién fue El Caníbal de Playa del Carmen?

Ya van más de 13 años, que El Caníbal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios García, llegara a tierras de Quintana Roo y se refugiara en Playa del Carmen, originario de cárdenas Tabasco, este hombre de familia pobre tuvo la mala suerte de ser víctima de violación con tan sólo 6 años, por manos de un familiar.

Fue en Diciembre del 2004, cuando El Caníbal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios, se diera a conocer al mundo pero no por sus logros en la milicia, sino por el atroz crimen que cometió al comerse a un hombre quien también fuera su pareja sentimental, siendo Quintana Roo quien le diera cobijo cuando escapaba de los hechos violentos, asaltos y violaciones que había cometido en su estado natal Tabasco.

Gumaro de Dios o Bagdel como también se hacía llamar, esto debido que entre sus alucinaciones escucho que así debería de llamarse, desde sus adolescencia tuvo problemas en las Azucenas Tabasco un poblado de su municipio, fue entonces que a los 14 años El Caníbal Gumaro de Dios ingresa al ejército mexicano y haciendo uso de las drogas en su regimiento, el famoso El Caníbal de Playa del Carmen atacaba a todo aquel que se le interponía en su camino incluyendo a un subteniente, a quien apuñalo en el tórax y en las piernas, dejándolo tirado en un charco indescriptible de sangre y desertando del ejército en Tabasco.

“Cuando salí, quise vengarme y entonces me lo topé, quien sabe si se murió yo salí huyendo del ejército”, dijo Gumaro de Dios al estar en prisión en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad en Quintana Roo al ser atrapado por devorarse a un hombre, dejando al descubierto a un caníbal sin arrepentimientos.

Padeciendo de sus facultades mentales ya en Quintana Roo, tenía relaciones con animales incluyendo una yegua de la cual se enamoró diciendo que con ella procrearía un hijo, incluso en su sexualidad se transformaba al tener relaciones con hombres a quienes El Caníbal Gumaro de Dios les decía, “Soy un chico malo, soy una mujer mala”.

Pero su vida cambiaria cuando este caníbal violó a su sobrino de apenas un año de edad, y después de estar en la cárcel 1 año y medio y al salir se mudó para el municipio de Chetumal en Quintana Roo, ahí comenzaría su frenesí de crímenes violentos que darían pie a uno de los asesinos seriales más violentos de México, Gumaro de Dios “el caníbal de Playa del Carmen”.

En 2004 Gumaro de Dios García, mejor conocido como "El Caníbal de playa del Carmen” asesino a un hombre en Mahahual una población del municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo a quien con un machete partió en pedazos por una discusión, poco tiempo después declararía:

El tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo deje que se cansara de gritar. Luego cuando se apendejó, le quite el machete y que lo empiezo a cortar como pescadito, vi cómo se desangro ahí lo deje y me largué