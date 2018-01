Propuso matrimonio en un restaurante y fue rechazado

Ninguna forma de presión a la novia sirvió para que dijera 'sí quiero' y acepte la propuesta de matrimonio.

El matrimonio sin duda es un paso muy importante que las parejas bien establecidas deciden dar para sellar y reforzar su amor.

Cuando el hombre toma la decisión de hacer la pregunta más difícil de su vida espera que la respuesta sea afirmativa.

Pero en esta ocasión un joven recibió un rotundo no en pleno restaurante y con todos los comensales observando el momento.

Fue un joven mexicano quien sufrió la humillación al enfrentarse al rechazo de una chica a la que le llevó un enorme ramo de rosas y le propuso matrimonio en un restaurante.

El chico con varias formas de presión no consiguió que la chica aceptara su propuesta, uso la presión de los testigos y se puso en el papel de "voy a llorar si me dices que no" pero nada de esto consiguió el objetivo.

La mujer le hizo la advertencia al chico de que por favor no lo hiciera cuando notó que éste ya estaba sacando el anillo escondido, sin embargo él como hombre valiente decidió llegar hasta el final.

Después de toda la decepción y show que dio el chico enamordado, la mujer que se negó a casarse con él trató de consolarlo pero ante las molestas súplicas del hombre abandonó el lugar y fue ahí cuando comenzaron los abucheos por parte de los comensales testigos del momento mas triste del joven.

Este es el momento en que el joven es rechazado cuando propone matrimonio: