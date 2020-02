Primer VIDEO oficial de OVNIS es publicado por EU; así lo confirmó la Marina

Luego que el diario The New york times publicara meses atrás tres videos de ovnis la Marina de Estados Unidos admitió que los objetos que aparecen en las imágenes son objetos reales “no identificados”.

“La armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están identificados”

Aseguró el portavoz de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Joseph Gradisher, al sitio web The Black Vault, dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, esto de acuerdo con el Portal Vanguardia.

Pilotos lograron captar los ovnis

Cabe indicar que estos video los cuales han sido conocidos como “FLIR1”, “Gimbal” y “GoFast” fueron publicados originalmente por medios como The New York Times y The Stars Academy of Arts & Science (TTSA).

Uno de los videos donde se captan a supuestos ovnis se registró cuando los pilotos de la Marina de Estados Unidos se encontraban en el aire y aseguraron ver objetos no identificados que se movían a una velocidad impresionante, por si fuera poco los objetos en cuestión realizaban movimientos y maniobras “imposibles” en el aire, imágenes fue fueron captadas en la costa Oeste de Estados unidos.

Los pilotos que presenciaron esta raro fenómeno aseguraron que los objetos no identificados no tenían propulsores, no tuvos de escape que se pudieran ver, pese a ello la velocidad con las que viajaban resultaron impresionantes, o que sin duda es algo extraño de comprender.

Los ovnis podían hacerse "invisibles"

Como si fuera sacado de una película de ciencia ficción se dice que un informe del pentágono señala que los pilotos indicaron que los ovnis podían hacerse “invisibles” cuando se encontraban cerca de los aviones.

Así mismo describieron los ovnis como un objeto, “sólido, blanco, liso, sin bordes que parecía un huevo”.

Fue por la descripción de los pilotos y las imágenes captadas que se cree que se tratan de aviones muy superiores a las aeronaves de Estados Unidos, y lo que ha llevado a muchos a preguntarse si se podrían tratar de extraterrestres o seres de otro planeta que han venido a visitarnos.

