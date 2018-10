Prepara galletas con las cenizas de su abuelo y las regala a sus compañeros en EU

En una escuela de Estados Unidos una joven les ofreció a sus compañeros galletas con “ingrediente especial” terrible sorpresa que se llevaron cuando se enteraron que se trataba de las cenizas de su abuelo.

Al parecer la joven llevó las galletas el pasado cuatro de octubre a una escuela de Davis, en Estados Unidos, estando ahí compartió las galletas con cenizas a al menos nueve de sus compañeros.

"Una chica que estaba también en mi clase me paró y me preguntó si quería una galleta. Como la conocía me dije '¿Por qué no? Es una galleta'"

Algunos estudiantes mencionan que aunque se les dijo que tenía un “ingrediente sorpresa” no imaginaron de qué se trataba, pues pensaron que se refería a que tenían algún tipo de droga. Por lo que fue muy extraño y perturbador saber que se habían comido.

El "ingrediente especial" de las galletas eran las cenizas de su abuelo

"Me dijo que había un ingrediente especial en las galletas", siguió. "Pensé que les había puesto drogas o algo y le pregunté '¿es una galleta con marihuana o algo?', y me respondió 'no'. Luego dijo que tenía las cenizas de su abuelo y medio se rió. Quedé horrorizado".

Sin embargo un agente de la policía de Estados Unidos menciono que algunos estudiantes fueron informados que las galletas contenían cenizas del abuelo y aun así decidieron comer las galletas.

El mismo agente mencionó que la policía de Estados Unidos ya abrieron un caso pero aun no determinan que código penal aplicar a este suceso. También indicó que ya están trabajando en colaboración con las autoridades educativas.

El distrito escolar mencionó:

"Tomamos muy en serio todas las acusaciones de actos ilícitos y llevamos a cabo investigaciones exhaustivas que involucran a la policía u otras entidades cuando es apropiado"

Además indicaron que el reciente caso de las galletas con cenizas ha sido particularmente difícil y han respondido adecuadamente y de la manera más respetuosa y digna posible