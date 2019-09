¡Por cochino! hombre coquetea con mujer trans y se lleva una SORPRESOTA

Miles de hombres pervertidos navegan diariamente en internet acosando a mujeres de todas las edades, muchos solo suelen escribir mensajes sexuales pero hay otros más que suelen mandar fotos y videos como forma de acoso.

Tal fue el caso de una chica transgénero que recibió un extraño mensaje a su teléfono móvil. Al abrirlo se dio cuenta que era una foto del pene de un hombre desconocido pero su reacción se ha vuelto viral y se ha esparcido por las redes sociales como pólvora ya que puso a ese pervertido en su lugar.

La mujer declaró que en otras ocasiones había recibido mensajes similares pero nunca se le había ocurrido responder de esa manera.

Esto fue lo que dijo:

"Este tipo de alguna manera obtuvo mi número y me envió una foto de su pene, y creo que no apreció el que yo le respondiera con una foto del mío", escribió Glaswegian en redes sociales"

Hombre coquetea con mujer trans y se lleva una SORPRESOTA

Posterior a la respuesta el hombre se hizo el indignado y le respondió:

¿Qué demonios? ¿Por qué me envías esto? Bloquearé tu número ahora. Elimina esta conversación, adiós".

El asunto se volvió viral y causó controversia en las redes sociales ya que muchos afirman que fue lo mejor que pudo haber hecho.

"He recibido otras imágenes no solicitadas en el pasado, pero por alguna razón se me acaba de ocurrir lo divertido que sería que yo hiciera exactamente lo mismo. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba" finalizó la mujer trans.

