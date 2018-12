Policías tienen “permiso para atropellar” a los delincuentes

En Reino Unido recientemente la policía de Londres indicó una de sus medidas que se ha tomado para enfrentar a los delincuentes que van en motocicleta.

A través de un sitio web la policía emitió un comunicado, donde anuncian que en caso de ser necesario, cuando un motociclista no se detenga lo embestirán para detenerlo, incluso si no lleva casco puesto.

En la misma publicación subieron un vídeo donde se muestra la nueva medida. Sin embargo el departamento de policía indicó que aunque esto puede parecer muy violento y peligroso, los agentes de seguridad están capacitados para que el motociclista resulte lo menos lesionado posible.

“Existe la percepción de que cuando te quitas el casco o no te detienes cuando la Policía solicita que lo hagas, los agentes no tomaremos ninguna otra acción. Esto no es cierto"