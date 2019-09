Pareja compra ropa por internet y les llega una sorpresa ¡ILEGAL!

Comprar en internet es bastante arriesgado si no estamos acostumbrados a leer bien las especificaciones de nuestro envío y de los productos. El no poner atención en los datos y formularios puede ocasionar que nuestra compra no salga como lo esperábamos.

De hecho han habido miles de casos que los productos de belleza llegan de colores que no eran lo que esperabas, ropa que no es de la talla que buscabas o comida que no sabe como esperabas, pero un insólito caso sucedió en Europa.

Todo ocurrió en Austria

Una pareja de Linz en Austria, decidió pedir en internet dos vestidos en una tienda que se encuentra en Países Bajos, sin embargo cuando su caja llegó a su domicilio, se llevaron una sorpresa que les puso la piel chinita ya que a pesar que les llegó algo que cuesta mucho dinero, se trataba de algo ilegal.

Los enamorados recibieron un paquete con bolsas de plástico que estaban repletas de aproximadamente 25,000 pastillas de éxtasis cuyo valor ronda los 500,000 euros, unos 550,000 dolares, ¿te imaginas?

Las autoridades se hicieron cargo

Presuntamente la entrega de las drogas de clase A debería haber tenido lugar en una dirección de Escocia en Reino Unido y la Agencia Nacional contra el Crimen de ese país comenta que se llevó a cabo un registro sin arrestos pero hasta el momento están trabajando en las investigaciones sobre el incidente.

