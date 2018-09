Padres roban semen de su hijo muerto para ser abuelos

Pareja británica que tras el fallecimiento de su único hijo, y movidos por la esperanza de que alguien de su sangre pudiese heredar toda la fortuna de ambos, planificaron a su nieto con el esperma extraído de su hijo muerto, el cual fue congelado en el momento de su muerte.

Este suceso, según informan diversos medios del país, ha originado gran polémica en Reino Unido, ya que la pareja no contaban con la autorización del fallecido. Fue hace cuatro años que el joven de 26 años de edad perdió la vida en un accidente de motocicleta. Por lo que la multimillonaria pareja en su hazaña de conseguir un heredero "robó el semen de su hijo".

De acuerdo con las investigaciones, los espermatozoides del joven fueron extraídos tres días después de haber fallecido y fueron congelados para posteriormente, utilizar un donante de óvulo y un vientre subrogado.

Tal vez te puede interesar: Empuja a un desconocido a las vías del metro tras discutir con su pareja.

Los doctores señalaron que el esperma continúa apto aún después de 72 horas de la muerte. sin embargo, lo que ha causado polémica es que todo este proceso se haya seguido sin el consentimiento del occiso padre.

"La pareja inglesa perdió a su hijo bajo trágicas circunstancias y querían desesperadamente tener una descendencia a través de un nieto. Fue un privilegio poder ayudarles" , mencionó el encargado de realizar la fecundación in vitro, David Smotrich, a The Mail on Sunday.

Sin duda alguna quien se imaginaría que su hijo sería padre después de la muerte.