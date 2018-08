Padres con discapacidad visual conocen a su bebé por ecografía en 3D

Un equipo de médicos argentinos realizó la ecografía en 3D de Malena, el feto de una niña de 29 semanas cuyos padres no pueden mirar su desarrollo porque son ciegos.

El sueño de ser testigos de su crecimiento no fue impedido por la discapacidad, pues los profesionales, en conjunto con el especialista en diagnóstico por imagen, Mario Ledesma, lograron una impresión del rostro de la bebé.

Ahora que está esa tecnología de impresiones 3D, una empresa nos había ofrecido comercializar impresiones para los padres que quisieran llevarse el recuerdo e imprimir las caritas en rosa, si es nena o en celeste, si es nene”, comentó el doctor. “Hacer eso me parecía muy comercial, no le veía ningún sentido. Pero me quedó dando vuelta la idea para los casos de personas ciegas”.