Ordos Kangbashi, es la ciudad fantasma más grande de China

China se ha hecho famosa por las grandísimas inversiones en ciudades extravagantes o réplicas del extranjero. Uno de los casos más llamativos es el distrito de Kangbashi en la ciudad de Ordos

En el 2003 comenzaron las primeras obras, y en el plano, se veía cómo los edificios aspiraban a ser la joya de las ciudades-futuristas de China, capaz de quitarle el centro a Shanghái en cuanto a su innovación.

Pero el proyecto falló. Los plazos de finalización no se cumplieron, los préstamos se dejaron de pagar, y muchos inversionistas dejaron miles de viviendas sin terminar. Aunque los pisos se ofrecían a precios ridículamente bajos, no hallaban compradores: nadie quiere adquirir una propiedad que el día de mañana no podrá vender

Es una ciudad moderna con una arquitectura de vanguardia, estadios grandes y hermosos espacios públicos, amplias avenidas y circunvalaciones, jardines, parques y zonas de recreación.

Kangbashi está lejos de ser la única ciudad fantasma de China.En 2013 se construyeron unas 20 ciudades y distritos fantasmas con el lema "construyamos primero que se habitarán después"

