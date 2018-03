Orcas atacan brutalmente a un delfín y el video se viraliza

Dos orcas atacan brutalmente a un delfín en las costas de Namibia, África a la vista de decenas de presentes y el video se viraliza en las redes sociales.

Lo que sorprendió a Simon Elwen, director del Proyecto Delfín Namibio, se sorprendió por el nivel de mutilación de la orca más pequeña.

La escena, afirman expertos, no es común en las costas de Namibia, África y sorprendió a decenas de presentes que no dudaron en sacar fotografías y grabar el insólito momento.

El cadáver del delfín se encontró cerca de la playa Pelican Point unos días después.

El experto supone que el cadáver de delfín encontrado en esa playa es del mismo animal que fue víctima del ataque, puesto que, dice, solo ha visto heridas de ese tipo "causadas por orcas".

Con más de 20 años de investigación de mamíferos marinos, el científico comenta que también resultó un hecho inusual la presencia de orcas en esa zona, por la que ha navegado en más de 600 viajes sin haber avistado antes a esos animales.

Las orcas son consideradas la especie más grande de la familia de los delfines. Pesan hasta 6 toneladas y llegan a medir 7 y hasta 9,7 metros; es decir, tienen el tamaño de un autobús.

ORCAS, INTELIGENTES PERO PELIGROSAS

Un zoológico que está al sur de Francia es la sensación en estos momentos, pues wikie, una orca que habíta ahí, tiene una inteligencia increíble.

Tras practicar una gran cantidad de veces, finalmente consiguió imitar el lenguaje humano e incluso aprendió a pronunciar palabras en inglés como: 'hello' y el nombre de su cuidadora, Amy.

También trabajaron con ella para que diga: 'bye, bye' y hasta 'one, two, three'.