Niño muere y Disney no deja que SPIDER-MAN esté en su tumba (VIRAL)

El pequeño de apenas 4 años, era súper fan de Spiderman, ícono que no podrá estar con él en su tumba por una política de Disney.

Su nombre es Olli Jones, hace poco más de un año, falleció por un extraño trastorno genético; parte de su crecimiento fue con el hombre araña, pero tristemente y por una rara política que la empresa Disney mantiene, su tumba no pudo ser ilustrada con el dibujo del personaje; tan solo se trataba de un grabado.

El padre de Olli intentó hacer las cosas bien, pues pidió a Disney un permiso que autorizara al hombre poder colocar la imagen del super héroe sobre la lápida del menor, acto seguido y lamentable, esta petición no tuvo seguimiento ni éxito en su final como muchas películas, pues el pequeño nunca estaría con su fiel y favorito seguidor.

"Nos sentimos honrados"...pero no permitimos el uso de nuestro personaje, mencionó la empresa en su defensa.

Olli era fiel seguidor de SPIDERMAN.

En honor al cariño y respeto que Olli sentía por Spiderman, su funeral fue con la temática del personaje, mismo que interpreta Tom Holland.

La respuesta fue contundente, un no rotundo que acabó con las ilusiones del padre al no cumplir con la última voluntad de su hijo, pues aunque el pequeño no se lo pidió; era lo que tanto amaba en vida, por lo que posiblemente hubiera sido un buen detalle.

La compañía del famoso ratón, reveló que una de sus más grandes preocupaciones es cuidar y proteger la imagen, magia e inocencia de sus personajes; es por ello que entonces no se podía hacer uso de la imagen sin previa autorización.

De acuerdo a lo que dio a conocer SDP noticias, en lugar de lailustración, Disney ofreció a la familia Jones un artículo personalizado en el que reconoce el amor de Ollie por Spiderman:

"No veo por qué Marvel tendría problemas con esto", dijo el padre de Olli al respecto con incógnitas que probablemente no serán respondidas.

Asimismo, dijo que desde la perspectiva que él considera viable, esto se trata nada más de monetización; pues no quitaba nada el hecho de colocar la imagen sobre la lápida.

Tal vez te interese: Spider-Man estrenó seis nuevos pósters y están súper cool (FOTOS)

"Desasociar a sus personajes de la muerte”, lo que "no tiene sentido para mí: los personajes mueren en sus películas todo el tiempo", mencionó respecto a la marca.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos.