Niña perdida regresa a casa tras 21 años, hablando otro idioma, con otro nombre y 4 hijos

Una niña desapareció de su casa cuando tenía 14 años en 1997 y no regresó con su familia hasta 21 años después, sin embargo, ya tenía una identidad nueva, cuatro hijos y además hablaba español.

Según indico un día subió a un camión con destino a Nueva York y no regreso a su casa, la decisión la tomo, pues desde los 9 años estaba siendo agredida sexualmente por uno de sus vecinos, ella no se lo dijo a nadie y los abusos cada vez eran más frecuentes, ella sospechaba que su mamá sabía lo que ocurría y nunca hizo nada al respecto, por lo que huyó de casa y no regresó hasta años más tarde.

Cuando llegó a Nueva York, estuvo vagando por la calle hasta que llegó a Upper Manhattan, donde decidió cambiarse la identidad, se cambió el nombre e indicó que tenía 23 años, físicamente aparentaba mayor edad, por lo que nadie sospechó nada.

La joven empezó a trabajar limpiando casas y se mudó a una barrio dominicano, luego quedó embarazada de un hombre que conoció en el lugar, además consiguió una licencia de conducir falsa y una tarjeta médica.

Con el tiempo la mujer aprendió hablar español y tuvo cuatro hijos, había logrado una nueva vida, sin embargo su hijo mayor la empezó a cuestionar respecto a su familia, hasta que finalmente ella decidió escribirle a su hermana mayor, quien aún continuaba buscándola.

Finalmente la mujer se reencontró con su familia, e indicó que siempre quiso regresar y pensaba en ellos, pero tenía miedo y "estaba avergonzada" por el dolor que les había causado. Por su parte su madre indicó que ella nunca se enteró de lo que pasaba.