Niña le canta a su hermanito con síndrome de Down y hace suspirar a las redes

Niña le canta a su hermanito con síndrome de Down y hace suspirar a las redes en menos de media hora con la interpretación de ‘You are my sunshine’.

El vídeo de la niña donde le canta a su hermanito con síndrome de Down es tan conmovedor que no ha tardado en llegar a tener más de 30 millones de reproducciones en tan solo 48 horas.

Tampoco han quedado atrás las palabras que la madre de la niña ha utilizado para describir la situación, pues insiste en que la música es una gran aliada en su día a día para combatir la enfermedad del pequeño Bo, que, con 25 meses de edad, cuenta con 12 palabras en su vocabulario, aprendidas con ayuda de canciones como 'You are my sunshine.'

En esta situación, La niña mantenía entretenido a su hermano cantando acompañada de una guitarra mientras su madre estaba en la ducha.