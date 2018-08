Nickelodeon: El regreso de tus series favoritas de los 90's estarán en un solo canal

Nickelodeon trae de vuelta a los programas que disfrutaste en tu infancia y que seguro estos traerán recuerdos inolvidables, pues habrá uno que mínimo haya dejado huella en tu interior. Las series favoritas de los años 90's llegarán de nueva cuenta a tu pantalla de televisión.

Hace un par de semanas se anunció que habrán nuevos capítulos de 'The Rugrats', caricatura en la que recordarás a la malvada Angélica, a los gemelos Fili y Lili, o tal vez a los tiernos Tommy y Carlitos; y no solo eso, pues también se ha lanzado el proceso de una nueva versión de ALF, el inteligente y divertido peludo que cautivó a miles de niños que hoy tendrán no más de 34 ó 35 años de edad.

Nickelodeon y VRV lanzaron una plataforma vía streamming de nombre NickSplat; misma que tendrá una programación bastante amigable; pues caricaturas tales como: All That, ¿Le tienes miedo a la oscuridad?, Clarissa lo explica todo, Leyendas del templo escondido, y algo más caricaturesco como Los Thornberries, Castores Cascarrabias, ¡Aahh Monstruos!, CatDog, Doug, La Vida Moderna de Rocko y KaBlam! harán revivir tus momentos de infancia.

El jefe de contenidos de VRV, Eric Berman dijo que “tanto ellos como Nickelodeon se están concentrando en añadir más canales a la plataforma. Realmente es muy difícil. Hemos visto a mucha gente fallar. Nuestra vasta biblioteca de programas tanto para niños como adolescentes tiene una gran demanda, y nuestras audiencias siempre están en la búsqueda de ver nuestra programación a través de nuevas e innovadoras formas”.

De acuerdo a la información proporcionada por Sopitas.com , se dice que por el momento los programas solo cuentan con la primera temporada, pero que algunos salieron con suerte pues llevan la segunda temporada ya incluida. El costo en Nickelodeon al mes es de casi $6 dólares, lo cual viene siendo $114 pesos mexicanos. En cuanto a NickSplat, puedes revisar la guía directamente desde tu computadora, o descargar la aplicación disponible para Xbox One, PS4, Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV, Chromecast o Android e iOS.