¡Ñam! ¡Ñam! Sirven donas con sangre en Dunkin Donuts 'wakala que rico'

Magela y Rodrigo Esquivel son una joven pareja, quienes vivieron una de sus peores experiencias de sus vidas. Según dijeron al medio de comunicación de Local 10 News, la pareja que ordenó donas en Dunkin Donuts de Hollywood, al norte de Miami, estaban llenas de sangre humana.

El insólito caso de las donas de sangre en Dunkin Donuts

“¿Qué pasa si están infectados con el VIH, la hepatitis o cualquier otra cosa”, decía Rodrigo Esquivel. Su esposa, Magela, también decía que se encontraba “muy preocupada” por las consecuencias a su salud.

El domingo 16 de febrero a las 8:49 pm compraron algo de comida en el establecimiento de Dunkin Donuts situado en 516 North State Road 7 y ordenaron un par de donas. Magela dice que vio a la empleada con una servilleta en la man. El empezó a comer su rosquilla de crema y le dio una rellena de gelatina a su esposa, (tal vez era rellena de mermelada).

Fue ahí cuando se percato que la gelatina roja era sangre. Magela es enfermera y se dio cuenta de que era sangre. Los dos vieron sus manos para asegurarse de que no tenían cortes y regresaron de nuevo al Dunkin Donuts.

Solo habían pasado 10 minutos y cuando regresaron, la empleada seguía sirviendo con el dedo aún envuelto en una servilleta. Cuando le dijeron que las donas estaban llenas de sangre, la empleada admitió que se había cortado y se estaba limpiando.

“Te daré otro donut”, le contestó ella. “¡No, no quiero otra rosquilla! Me comí la mitad con sangre y no sé qué es lo que puedes tener”, le respondió Magela.

Magela paró la grabación porque sintió náuseas y vomitó. Después se fueron al hospital Jackson Memorial para hacerse pruebas y deberán someterse a dos chequeos en este año. Dunkin Brands Consumer Care le ofreció una tarjeta regalo de $25, que ella rechazó. El restaurante es una franquicia y no es propiedad de la empresa corporativa.

No se sabe si la empleada fue despedida. Pero mientras tanto, la pareja ya contrató a un abogado para representarlos en una posible demanda sobre las "sangrientas donas" de Dunkin Donuts, aunque esta historia suena más bien a una Creepypasta la verdad es que si fue un hecho real.

