Mujer se gana la lotería pero no puede cobrar su premio.

Una mujer logró ganar el premio de la lotería pero no lo ha podido cobrar debido a que no ha querido identificarse.

Powerball, la lotería más famosa de Estados Unidos dio el anuncio en junio de 2017 que un hombre había ganado 447 millones de dólares con un boleto que compró en el estado de California.

Pero eso no duró mucho y es que recientemente un mujer se ganó 560 millones de dólares en New Hampshire en Estados Unidos, pero la mujer no ha podido cobrar el dinero debido a que no quiere identificarse.

Una de las reglas que establece para que se pueda cobrar la totalidad del premio es que se debe identificar de manera pública y la mujer no quiere porque prefiere mantenerse en privado, para así no ser acosada.

No ha podido cobrar su premio de la lotería.

La mujer acudió con un juez para que le pudiera otorgar el incumplimiento de las reglas y así cobrar el premio millonario manteniendo su anonimato.

Sin embargo los responsables de la lotería se han negado a acceder a la petición de la mujer, quien se ha identificado bajo el seudónimo Jane Done, porque para evitar posibles fraudes debe difundirse el nombre del ganador, su lugar de residencia y la cantidad del premio.

La mujer tuvo como opción el comprar el boleto de lotería como una integrante de un fondo anónimo, pero no lo hizo así y firmó con su nombre real la parte trasera del billete; por lo que ahora si llega a alterar los datos el premio quedará anulado.