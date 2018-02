Mujer quema la casa de su ex pareja por celos

Quema la casa de su ex pareja por celos.

Un ataque de celos fue lo que originó y provocó la ira de una mujer, llevándola al límite de la exageración y quemar la casa de su ex pareja por no poder ver que él ya se encontraba iniciando otra relación amorosa.

El agraviado acusa a su ex pareja sentimental de intentar acabar con su vida y con la de su actual pareja al intentar quemarlos, luego de que incendiara su casa por el ataque de celos. El coraje de no poder ver a su ex pareja la orilló a atentar y querer quemarlos vivos dentro de su casa.

El terrible hecho ocurrió en Saltillo en el estado de Coahuila, fue el filo de las 6 de la mañana de este martes, los bomberos acudieron al llamado de emergencia.

De acuerdo con la declaración de Felipe García, quien culpa a su ex pareja, Areli De la Ola Nieto de intentar acabar con su vida y con la de su actual pareja. Felipe García acusa que su ex mujer llegó la tarde del lunes a su casa, rompiendo los vidrios y amenazando a él y a su actual pareja, logrando escapar antes de que las autoridades llegaran.

La madrugada de hoy y a pocos minutos de amanecer, Felipe escuchó un estruendo y al despertar vio como el sillón de su sala comenzaba a arder en llamas, por lo que de manera inmediata solicitó la ayuda de los cuerpos de bomberos, mientras escuchaba a su ex pareja (Areli De la Ola) como gritaba las amenazas de muerte en contra de él y de su actual pareja.

Por fortuna el cuerpo de bomberos llegó a tiempo al lugar de los hechos para poder sofocar el fuego, de igual manera nadie resultó con heridas, el agraviado manifestó que interpondrá una denuncia formal en contra de su ex pareja; quien escapó del lugar de los hechos antes de que las autoridades hicieran su presencia.