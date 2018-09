Mujer molesta amenaza y agrede a sus vecinos por ser hispanos en EE.UU.

Desde que Miguel Ríos y su esposa Luvia Román se mudaron a Indianápolis hace tres años, dicen que han sido sometidos a ataques racistas por parte de su vecina, Vicki New.

La vecina se enfureció con la pareja el domingo, arrancó un letrero de la hierba del patio y partió un palo de madera por la mitad antes de arrojarlo a la cara de Ríos.

Como Roman capturó todo el evento en la cámara de su teléfono celular después publicó el video en Facebook donde se volvió viral.

No me toques. Te mataré”, le dijo New a Ríos, quien solo le pidió a la mujer que se” calmara”.