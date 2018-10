Mujer hablaba inglés por la mañana y tras un fuerte golpe, en la tarde hablaba alemán

Una mujer manejaba bicicleta cuando tuvo un accidente que le provocó un fuerte golpe, la mandó al hospital y modifico su forma de hablar.

La mujer conducía su bicicleta cuando se impactó con otro ciclista, tras el accidente quedó inmóvil por algunos minutos, al lugar llegaron los paramédicos que luego de auxiliarla la llevaron al hospital, donde se dieron cuenta de una variación en su lenguaje.

La mujer, identificada como Hannah, llegó al hospital, sin embargó no recordaba nada y tampoco entendía lo que las personas decían.

“No entendía nada. Me sentía como si me hubiera despertado en un país extranjero y no podía entender por qué la gente no me hablaba en una forma que yo pudiera entender”

La mujer recibió un fuerte golpe que modifico su forma de hablar

En el hospital Hannah empezó a hablar en alemán, el cual era su idioma natal, y los especialistas del lugar determinaron que se trataba de pérdida del segundo idioma

Han pasado tres años desde el terrible accidente, sin embargo Hannah aún no se recupera como le gustaría, pues aunque ha tratado de aprender nuevamente el idioma aun no domina como antes el inglés, incluso le costaba mucho trabajo expresase y comunicarse con su esposo, que no habla alemán, por lo que en ocasiones se comunican con señas.