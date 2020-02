Mujer descubre su cáncer de mama gracias a fotografía tomada en un museo ¡Insólito!

Durante un viaje familiar lleno de diversión a Edimburgo en Escocia, una mujer con sede en Berkshire Bal Gill visitó una de las atracciones turísticas más antiguas de la capital: Camera Obscura & World of Illusions. Aunque la mujer de 41 años tenía la intención de pasar el día explorando las exhibiciones alucinantes del museo, terminó recibiendo un diagnóstico que cambió su vida.

"Visité a mi familia en mayo de 2019 durante las vacaciones escolares", explicó Gill. “Habíamos estado en el castillo de Edimburgo y en el camino vimos el museo. Mientras nos abríamos paso por los pisos llegamos a la sala de cámaras termográficas”. Sin embargo, después de tomar algunas tontas fotografías termográficas con su familia, Gill notó que había una mancha de aspecto extraño en su seno izquierdo.

Mientras encontró esa marca extraña, guardó la fotografía y continuó su visita en el museo. No obstante, una vez en casa, decidió investigar el fenómeno, y la mujer pensó que podría ser un indicador de cáncer de mama, una realidad aterradora que pronto fue confirmada por su médico.

Según el museo, las imágenes térmicas, que no son invasivas y no requieren radiación, pueden detectar el cáncer a través del calor. Específicamente, calcula la temperatura de la piel, que se calienta cuando hay un tumor involucrado.

Aunque el museo menciona que la termografía es una herramienta utilizada por especialistas en cáncer de mama, la institución no consideró el poder salvador de su cámara térmica hasta que Bal valientemente compartió su experiencia en redes sociales.

"No nos dimos cuenta de que nuestra cámara térmica tenía el potencial de detectar síntomas que cambian la vida de esta manera", compartió Camera Obscura & World of Illusions. “Nos conmovió mucho cuando Bal nos contactó para compartir su historia, ya que el cáncer de mama está muy cerca de nuestro hogar y en parte de nuestro equipo”.

“Es sorprendente que Bal haya notado la diferencia en la imagen y haya actuado de manera crucial sobre ella de inmediato”, señaló el World of Illusions.

El descubrimiento de Bal fue tan rápido, de hecho, que su diagnóstico se hizo en las etapas "muy tempranas", lo que le dio una razón más para estar agradecida por la exhibición aparentemente intrascendente.

Mujer descubre su cáncer de mama gracias a fotografía tomada en un museo ¡Insólito!

Te puede interesar: Insólito: jóvenes crean el Museo de la Resaca y esto es lo que exponen

“Sin esa cámara”, explicó, “nunca lo hubiera sabido. Sé que no es la intención de la cámara, pero para mí, realmente fue una visita que me cambió la vida. No puedo contarles lo suficiente sobre cómo mi visita a la Cámara Oscura cambió mi vida" concluyó.