Mensaje de Navidad: Sí Virginia, Santa Claus EXISTE

“Sí Virginia, Santa Claus existe” ha pasado a la historia como una parte importante del folclore popular en Estados Unidos. La historia detrás de este mensaje de navidad, publicado originalmente el 21 de septiembre de 1897 en las páginas del diario neoyorquino The Sun, ha cautivado el corazón de generaciones posteriores.

Esta historia comienza en las vísperas de la Navidad de 1897 cuando la pequeña Virginia O’Hanlon hija del Dr. Philip O’Hanlon, asistente de forense en Manhattan, preguntó a su padre si Santa Claus realmente existía a lo que este le respondió que escribiera a The Sun para preguntarles; asegurándole a la pequeña que “si lo veía en The Sun es porque así era”.

Es aquí donde entró uno de los editores del diario neoyorkino Francis Pharcellus Church quien tuvo la oportunidad de responder al inocente mensaje de navidad de una manera incluso filosófica tomando una postura optimista contra no solo los compañeros de Virginia, quienes le aseguraban que Santa Claus no existía, sino contra el escepticismo y el cinismo que parecían influir cada vez más en la sociedad estadounidense.

El famoso mensaje de navidad se lee así:

Te puede interesar: "El diario de un niño que tenía un amigo imaginario"; la historia de terror de un asesinato

La respuesta a este inocente mensaje de navidad reza:

Sí, VIRGINIA, existe Papa Noel. Ciertamente él existe igual que existen el amor, la generosidad y la devoción, y sabes que éstos abundan, dando a tu vida las mayores bellezas y alegrías. ¡Ay! ¡Cuán aburrido sería el mundo si no existiese Papa Noel! Sería igual de aburrido como si no existiesen VIRGINIAS. No habría fe infantil, ni, por tanto, poesía, ni romance para hacer tolerable esta existencia. No tendríamos placeres, excepto los de los sentidos y la vista. La luz eterna con la que la infancia llena el mundo se extinguiría.