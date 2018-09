Marina detienen al jefe de Seguridad Pública en Acapulco

Detienen en Acapulco a el titular de Tránsito municipal y dos mandos policíacos durante el marco de un operativo desplegado por los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en las instalaciones de la Secretaría Pública Municipal del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.

La detención se llevó acabo por un número no determinado de marinos que cercó el perímetro de la dependencia tomando el control del entorno, también participo un helicóptero de la propia SM.

Por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer que en este marco, la FGE solicito dos órdenes de aprehensión en contra de de Luis Fernando “N”, alias “El Fénix” y Brayan Antonio “N”, alias “El Brayan”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Dichas personas se desempeñaban como mandos de la SSP del Ayuntamiento de Acapulco.

Los elementos restantes se encuentran por el momento bajo investigación y serán sometidos a pruebas de control de confianza, esto según el vocero de la GCG.

El operativo se trataba de una intervención debido a las sospechas que se habían filtrado de grupos delictivos en la SSP municipal, por lo cual procedieron a realizar el desarme a los policías y verificar armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. Todo ello quedó bajo resguardo “del Estado”.

En el comunicado, el GCG se dirige a las y los habitantes de Acapulco que “la seguridad y protección del municipio quedará a cargo de la SSP estatal con respaldo de la Sedena, Semar y PF.

Agregó que la decisión “obedeció al incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en el municipio y a la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo”, añadiendo que la acción de hoy se dio en el marco de la ley y que no se reportaron incidentes.

No debemos olvidar que hace menos de 24 horas, la prensa reportó que alcaldesa electa del municipio de Acapulco, Adela Román Ocampo, que contendió por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció públicamente que fue amenazada por grupos del crimen organizado.

De acuerdo con notas periodísticas, fue a través de la síndica electa, Leticia Castro Ortiz, que se supo que los delincuentes advirtieron que, si la futura alcaldesa llegaba a realizar cambios de funcionarios en la SSP municipal, ella y su equipo serían recibidos “a balazos”.

Por ello, Román Ocampo tomó la decisión de iniciar las acciones de entrega-recepción en todas las áreas del gobierno municipal, excepto en la SSP, “que será la última dependencia” en someterse a dicho trámite.

Además, la alcaldesa electa solicitó apoyo del gobernador Héctor Astudillo para que le asignaran escoltas privados y un equipo de la Semar para su resguardo personal.

No obstante, hace apenas 5 horas, la síndica Leticia Castro Ortiz negó ante la prensa que haya recibido dichas amenazas:

No cuento con ninguna seguridad, ni escoltas, camino en las calles, uso el transporte público, no tengo ningún problema”, y señaló que “tal vez (la supuesta amenaza) la quieren estar utilizando como pretexto para justificar un equipo de seguridad ostentoso, caro y que realmente ofenda al pueblo, porque los que realmente deben de tener la equidad de seguridad es el pueblo, no un funcionario”.