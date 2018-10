Mapaches se convierten en zombies en Central Park; han muerto 176 por extraña enfermedad

Aproximadamente 176 mapaches han muerto en Central Park, Nueva York, esto a causa de una extraña enfermedad que deja a estos animalitos en un estado similar al de un 'zombie'. Después de estos síntomas los mapaches mueren. Esto lo informó el New York Post.

Las autoridades locales no descartan que la cifra aumente, los mamíferos padecerían del virus de moquillo canino, que podría afectar a perros no vacunados también, pero NO A SERES HUMANOS.

El Ney York Post publicó la información sobre los mapaches 'zombies'

Por otra parte, existe la posibilidad de que la enfermedad se haya propagado a otras áreas de esa ciudad estadounidense pero por el momento, los expertos están analizando los restos de los mapaches muertos, para corroborar si es esa la razón de su muerte.

Algunos, antes de fallecer, se muestran agresivos.

Los animales afectados reciben el apelativo de 'zombies' por su extraño comportamiento una vez contagiados por el virus, ya que se muestran desorientados, pierden la coordinación y, más tarde, quedan inconscientes y con frecuencia mueren.

