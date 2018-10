Madre mata a su recién nacida al darle un beso

Una madre dio a luz a un recién nacida, lamentablemente no pudo disfrutarlo, más que 8 días; pues un inocente beso, le arrebató la vida a la pequeña.

El remordimiento de culpa es tan grande que no cabe en la madre de Aliza Rose, la pequeña que por una imprudencia falleció a los 8 días de haber nacido. Todo a causa de un beso, mismo que la madre le dio al recibirla entre sus brazos.

En su cuenta de facebook, la madre de la pequeña Aliza Rose, la señora Abigail Rose expuso su situación en facebook y relató que la pequeña nació bastante saludable pero a las 36 horas todo se complicó y comenzó a presentar serios problemas.

De inmediato los doctores comenzaron a realizarle exámenes que determinaron que la pequeña tenía el virus HSV-1, mismo que la hizo desarrollar herpes neonatal.

La publicación que Abigail Rose hizo a través de su cuenta de facebook, supera los 40 mil likes y los 300 mil compartidos. Por lo que también aconsejó:

"Cualquiera puede ser un portador y no mostrar signos! Es fatal hasta por lo menos dos semanas y los padres se los pueden pasar a ellos también! Por favor, ayudarnos a salvar más vidas de bebés compartiendo nuestra historia y no besando bebés. Lávate las manos. No beses a los bebés", explicó la madre.