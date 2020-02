Madre emprendedora crea negocio de limpieza al desnudo ¡Insólito!

Una emprendedora madre de tres ahora gana hasta £95 euros ($1950 pesos aproximadamente) por hora limpiando la casa de extraños mientras está completamente desnuda después de establecer su propio e inusual negocio.

Claire O'Connor, de 35 años, solía trabajar en la hostelería como limpiadora de hoteles, pero vio una brecha en el mercado que tomó como oportunidad y renunció a su trabajo para establecer su propia empresa de limpieza desnuda llamada: Fantasy Clean.

Ahora esta emprendedora mujer limpia las casas de otras personas como dios la trajo al mundo o usando solamente su fina y atrevida lencería, además de tener un conjunto muy estricto de reglas básicas que seguir. Por ejemplo: "No habrá contacto, no se tomarán fotos ni 'extras'. Simplemente entraré, haré mi trabajo y me iré".

También realizará verificaciones de antecedentes de cada cliente antes de tomar un trabajo y no tomará ningún “negocio divertido”, pues su trabajo es totalmente profesional.

Claire fijó sus tarifas por hora en £95 para la limpieza completamente desnuda, £85 para las sesiones en topless, y por £75 usará lencería o, si los clientes están interesados en algo más cliché, saldrá vestida como una criada francesa.

Al ser tan nueva en esta inusual industria, esta emprendedora comprende que "las primeras visitas pueden ser incómodas", pero ya está preparada para que "disminuya a medida que conozco a un cliente". Su esposo Rob, de 39 años, realmente no creía que ella hablara en serio cuando le planteó la idea, pero insiste en que él "está bien con eso por ahora".

Clarie publicita su negocio en Facebook y ha recibido un millar de comentarios. Una persona dijo: "Supongo que les dará a los viejos muchachos algo por lo que emocionarse”.

Otro señaló: “Además, ha cambiado su tarifa por hora de lo que normalmente sería un salario mínimo mayor a lo que gana un médico. Le deseo muy buena suerte". Mientras que otro menos optimista con el negocio dijo: "Creo que la ley debería intervenir y prohibir esta idea desagradable".

Sin embargo, Clarie ya tiene aspiraciones de hacer crecer el negocio si le va bien, con el objetivo de emplear a hombres y mujeres en el futuro.

