Los investigan por difundir un vídeo en el que obligan a fumar a unos gatos (INSÓLITO)

El mundo no se esta acabando nada más por que si o las especies quedan en peligro de extinción por que así tenga que pasar, creemos que es por que existen este tipo de personas que no valoran lo hermoso que es el mundo o lo bello que son los animales, ellos también sienten y así como a una persona le duele que le hagan algo a ellos también y no es justo que esto siga sucediendo con los animales que no se pueden ni defender.

Maltrato animal.

La Guardia Civil ha abierto una investigación a dos sujetos de El Ejido (Almería) por un presunto delito de maltrato animal. En el vídeo, denunciado por el partido animalista Pacma y que se había compartido en Instagram, se les ve "zarandeando" a unas crías de gato y "colocándoles un cigarro encendido en la boca", (¿Que tienen en la cabeza?).

Según señala en un comunicado la Comandancia de Almería de la Guardia Civil, se han intervenido los celulares de los dos sujetos y no se descartan las detenciones de están personas.

También han anunciado que se ha liberado a los dos cachorros de gato, de unos tres meses de edad, que han sido reconocidos por un veterinario y se han entregado a una protectora de animales, si bien han quedado a disposición judicial.

Esta investigación es fruto de una denuncia de Pacma (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal), que puso en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores un vídeo en el que unos jóvenes "entre gritos y risas agarran de las patitas traseras a un gatito haciéndole caminar boca abajo con las delanteras sobre una mesa" y a continuación "Lo agarran de las patas delanteras y le introducen un cigarro encendido en la boca, forzándole a abrir la boca".

Según el partido animalista, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de malos tratos a animales, según el artículo 337 del Código Penal. Al mismo tiempo, Pacma se ha quejado de que "este tipo de hechos ocurren constantemente y se difunden en redes sociales con total impunidad, ya que quienes cometen este tipo de actos son conscientes de las irrisorias sanciones para quienes maltratan animales".

Es por eso que el partido, según declara su portavoz Laura Duarte, ha exigido un cambio en la legislación actual para "endurecer las penas", de modo que "las personas capaces de tratar de esta forma a los animales reciban sanciones ejemplares.

