Lo secuestraron para obligarlo a casarse con una desconocida

Un hombre, habitante de la India ha contado la que es sin duda, la experiencia más trágica que ha tenido, ya que tuvo que enfrentar dos sucesos en contra de su voluntada.

La primera fue el haber sido secuestrado y obligado a contraer matrimonio con una desconocida.

De acuerdo con las propias palabras del hombre, acudió a la boda de un amigo en Nalanda y allí los familiares de la joven se le acercaron de forma amistosa hasta que lograron sacarlo de la fiesta con engaños y lo llevaron a la fuerza.

"Me secuestraron, me trasladaron a una vivienda y me obligaron a ponerle bermellón en el pelo a una joven. Nunca la había visto antes y no sé quién es", cuenta.