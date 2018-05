Lego + DC x París = Romance Total

Despierta el alma de un niño y el superhéroe que está durmiendo en ti ... en los Estados Unidos, Londres y Roma, la exposición The Art of the Brick LEGO®: DC Super Héroes estará en París, hasta el 19 de agosto de 2018.

Lego + DC x París = Romance Total

Unas 120 creaciones originales y esculturas gigantes inspiradas en el mundo de Batman, Wonder Woman o Superman dan vida a los superhéroes y villanos más emblemáticos ... Gracias al montaje de más de dos millones de bloques Lego!

Lego + DC x París = Romance Total

Una vez que se cruzó la guarida del espacio de Chapiteaux de la Villette, es imposible no olvidar que cada gran héroe necesita un villano, tan demoníaco e intimidante como valiente, para existir.

Lego + DC x París = Romance Total

La cara del mal inmenso del Joker, el famoso y valiente Superman listo para volar al rescate de los mбs desprotegidos de la justicia.

Lego + DC x París = Romance Total



El artista Nathan Sawaya apuesta se reunió con éxito: para resaltar la realización del bien y del mal en 1,800 mІ de exposición.

Lego + DC x París = Romance Total

El ex abogado de Wallstreet se convierte en un artista

¿Qué mejor material para contar la historia de los mejores superhéroes que el juguete más popular del planeta?

Lego + DC x París = Romance Total



Desde su creación en 1949, se han fabricado mбs de 560 mil millones de piezas de Lego. "En todos mis proyectos, utilizo los Legos para hacer que el arte sea accesible para la mayor cantidad de gente posible", dice Nathan Sawaya, cómodamente sentado en su sillón negro, junto al Joker.

Lego + DC x París = Romance Total

Pero con esta exposición, quiero inspirar al público a descubrir su propia creatividad. Aspiro a que todos busquen al superhéroe y la parte mбs oscura que descansa en йl, esperando jugar un papel de catarsis.

"Orígenes, iconos, a través de la fortaleza de la soledad, hasta que el lado oscuro de DC.

Lego + DC x París = Romance Total



La exposición ofrece diferentes habitaciones con diferentes ambientes que se adentran en un mundo de fantasía y ofrecer un viaje entre asombro y temor.