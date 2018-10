Le piden a discapacitado que se vaya de una tienda porque “asusta”

Kirby Evans luchó contra el agresivo cáncer de piel que le provocó daños irreversibles. Debido al carcinoma de células basales que sufrió, Evans perdió la nariz y el ojo izquierdo por completo.

Se “contagian” de cáncer al recibir órganos de un mismo donador

Hace un par de días el hombre de Walterboro, Carolina del Sur, compró un café y una dona en una gasolinera. Trató de sentarse en las mesitas al aire libre del lugar, pero el personal del establecimiento le pidió que se tapara la cara o abandonara el lugar porque asustaba a los clientes.

Brandy Evans, su hija, narró el hecho en un post de Facebook que se ha hecho viral por el acto de discriminación que sufrió su padre: “Se fue, y se fue a casa llorando para contarme lo que pasó(…) Mi padre es el hombre más fuerte que conozco, pero cuando me contó lo que le pasó, vi cómo le salían las lágrimas. Me dolió verlo herido así, especialmente por algo que no puede cambiar”.

Tal vez te pueda interesar: 'Mes Rosa', inspira al deporte

El cáncer de células basales afecta la capa debajo de la epidermis, regularmente en la piel que está expuesta al sol o a otro tipo de radiación ultravioleta. Es el tipo de cáncer de piel más común en personas mayores de 40 años y es el tipo más común de cáncer en Estados Unidos.

De acuerdo con el relato del hombre, una mujer que dijo ser la gerente del lugar lo tomó de la camisa y le pidió bruscamente que lo acompañara a su oficina. Ahí le solicitó que se cubriera la cara si quería sentarse a comer o que simplemente se fuera porque su aspecto asustaba a los otros clientes del lugar. La empleada fue identificada como Donna Crosby.

Brandy explicó que su padre no puede cubrir las huellas del cáncer con un parche porque su piel es delicada y necesita estar expuesta, nada puede rozar los cuencos de su cara. Además, la familia no cuenta con los fondos para pagar una cirugía reconstructiva, por lo que iniciaron una página de GoFundMe que hasta el momento ha reunido $56,800 del objetivo de $75,00.