Ladrones son detenidos, tras obedecer a la victima de regresar cuando haya más dinero

Cinco personas fueron detenidas luego de intentar robar una tienda de cigarros electrónicos, los ladrones fueron detenidos gracias a que siguieron el consejo del dueño del local, de regresar más tarde, cuando hubiera más dinero.

Los cinco ladrones entraron a robar en la tienda de cigarros en Charleroi, Bélgica e inmediatamente reclamaron el dinero de la caja registradora, por lo que el dueño del establecimiento, les recomendó que volvieran más tarde cuando el dinero de las ventas haya incrementado.

“A las tres de la tarde vi a seis personas que estaban empezando a robar el dinero de la caja. Les dije que no era el mejor momento para robar en una tienda y que lo mejor era que regresaran a las seis y media, cuando habría más dinero”

Por increíble que parezca los ladrones decidieron hacerle caso y se fueron del lugar.

Al final los ladrones fueron detenidos luego de seguir el consejo de regresar cuando haya más dinero en la caja

A penas se fueron el dueño de la tienda dio aviso a las autoridades, quienes le dijeron que no se preocupara pues los ladrones no regresarían, sin embargo alrededor de las 5:30 de la tarde, el dueño del local los vio fuera del establecimiento y les mencionó que no era la hora acordada, pues aún era temprano.

“Les grité diciendo ‘tienen que comprar un reloj, son las 17:30’. Y se fueron”.

Cuando se fueron nuevamente, el locatario avisó por segunda ocasión a las autoridades y una hora después cuando los delincuentes regresaron fueron arrestados, ahora los criminales podrían ir a prisión por el delito de robo a mano armada.