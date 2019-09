La hermosa historia del mapache que vive con perros y se cree uno de ellos

Los mapaches son de los animales favoritos de los internautas ya que en internet se pueden encontrar cientos de videos en donde llevan a cabo hazañas graciosas pero en esta ocasión uno de los videos de Youtube sobre mapaches cuenta la historia de Pumpkin, una pequeña que cayó de un árbol cuando era tan solo un bebé.

La historia relata que una mujer de nombre Rosie Kemp decidió ayudarla en su recuperación ya que cuando cayó se rompió una pata pero a pesar que la mujer espero junto a la mapache a que su madre llegara para rescatarla, esta nunca apareció, así que decidió adoptarla para que creciera junto a sus dos perros en su casa.

A pesar de ser un animal salvaje, la pequeña Pumpkin se adaptó al entorno y rápidamente hizo amistad con los perros de la familia y de hecho se ha acostumbrado hasta a salir a pasear como si fuera un cachorro. También come lo mismo que los perritos y juega con ellos como si fuera uno más.

Sin embargo Rosie Kemp asegura que ella intentó llevara a un refugio pero como en su ciudad no había se la quedó para protegerla pero exhorta a la gente a no tener un mapache en casa porque no son animales domesticados, afirma que ellos merecen ser libres y vivir en su habitat natural.

También aseguró que al ser un animal salvaje suele tener un caracter muy gruñon así que no es lo más recomendable tener un mapache de mascota sin embargo siempre deja un ran satisfacción ayudar a un animal que está en peligro y también herido.

El video fue compartido en Youtube por la cuenta de: Animales Queridos.

Aquí te lo dejamos para que veas la historia de la pequeña Pumpkin

