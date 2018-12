La despiden por decirles a sus alumnos que Santa Claus no existe

En Estado Unidos una maestra fue despedida luego de arruinar la Navidad para algunos niños al decirles que Santa Claus no existe.

La mujer trabajaba como educadora en "Cedar Hill" una escuela primaria de Nueva Jersey, la mujer daba clases pequeños de entre 6 y 7 años, a quienes les rompió el corazón al decirles que Santa Claus no es real.

Cuando los padres notaron a su hijos bastante tristes y desilusionados se enteraron de lo que la maestra había hecho, ante esto los padres mostraron mucho desconcierto y se enojaron con la maestra.

Lisa Simek, la madre de una pequeña afectada, a través su cuenta de Facebook escribió:

“Ella les dijo que los renos no pueden volar y que los elfos no son reales. Ni siquiera se detuvo allí, también les contó la historia sobre el Ratón de los Dientes y el Conejo de Pascua. Les dijo que la magia no existe”