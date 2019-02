La bruja de la zona hotelera y la casa embrujada de Cancún (Leyendas)

Hasta hace unos meses existió en plena zona hotelera una casa que era conocida como la casa de las brujas de Cancún por los jóvenes que viven, estudian y trabajan en esta zona turística, sin embargo hasta ahora que se ha demolido comienzan a surgir historias de terror respecto a este lugar.

La bruja de la zona hotelera

La casa se ubicaba en el corazón de la zona hotelera, cerca del famoso paradero de Pepes Tigre, era una casa que permaneció abandonada muchos años, después de los embates del Huracán Wilma el lugar quedó clausurado y hasta hace unos meses quedó en ruinas gracias al vandalismo y al parecer rituales que se llegaron a consumar en el lugar.

En una de las narraciones una joven contó que entre la curiosidad alguna vez se metió junto a un par de amigas en el lugar pues era de día y habían hecho un reto, se instalaron en el lugar que estaba en escombros y encontraron una escalera, subieron y la sorpresa que encontraron fue desagradable, dentro de lo que mencionaron haber visto, fueron muñecos hechos de trapo con caras de fotografías y agujas enterrados.

“Yo creo que se hacía vudu en ese sitio, también había manchas como de sangre, todo en la parte de arriba”, las jóvenes salieron lo más pronto posible del lugar en el que supuestamente se practicaría la brujería.

Días más tarde regresarían con un grupo de amigos más amplio, donde habrían varones que curiosos por lo que les habían contado quisieron ver, en el lugar ya no había nada y por un rato se quedaron a tomar fotografías y videos e historias para sus redes sociales, sin darse cuente les ganó la tarde y la luz bajó, cuando ya se iban y todos estaban en la parte de abajo escucharon pasos de personas en ese lugar y una voz femenina, no entendieron lo que decía pero tampoco se quedaron a averiguarlo, cuenta la joven que asegura se trataba de una bruja que apareció en el lugar, puesto que nadie pudo haber entrado sin que nadie de sus 8 amigos no se percatara.

La casona ubicada en el Boulevard Kukulkán con calle Cenzontle fue una de las más misteriosas en lo últimos años para la ciudad de Cancún, actualmente solo quedan recuerdos de este lugar gracias a las fotografías que se tomaron algunos curiosos que quisieron investigar que habría en el interior de ese sitio y también fotografías en Google Maps que revelan el aterrador pasado de esta casona que se vio en escombros.

Turistas y gente local suele entrar y tomar fotos y videos:

Y tú ¿conociste este lugar?, ¿conoces a alguien que haya tenido una experiencia sobrenatural en este sitio?

