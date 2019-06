¡LO CACHARON! Hombre envenenó a peces sin piedad (VIDEO VIRAL)

De la manera más descarada, este hombre envenenó a docenas de peces en una tienda de animales; las cámaras grabaron todo lo que ocurrió y el video viral se difundió en redes sociales.

A través de un video viral se dio a conocer el momento exacto en el que aparece un hombre poniendo veneno en un par de peceras; acción que provocó la muerte de decenas de peces en la tienda de animales.

Hasta el momento se desconoce el nombre del sujeto que aparece en el video y pese a lo ocurrido el dueño de Glassbox Aquarium, Ng Him Yick, difundió la grabación en Facebook, misma que pudo adquirirse gracias a las cámaras de seguridad del local.

Dicho acontecimiento se dio a conocer el pasado martes 11 de junio, de acuerdo a lo que se mira en el video viral, el hombre andaba tan sospechoso que cuando notaron su acción, sabían a lo que estaba yendo al lugar.

La sustancia que puso en el tanque de los peces era de color blanco y se trata de un polvo y todo fue vertido en donde habían cerca de 50 peces tropicales de agua dulce. Acto seguido, el agua se volvió turbia y un fuerte hedor tóxico comenzó a percibirse en el lugar.

Si bien sabemos, no todas las personas son amantes de los animales; pero el que no te gusten o no los toleres no te da ningún derecho de atentar contra su vida; porque al igual que tú, son seres vivos que necesitan de atención y mucho cariño, porque es lo mismo que te dan cuando los compras o adoptas.

Finalmente, al compartir tu vida junto a ellos, se convierten en parte de la familia; no los maltrates, por más que no te gusten o por mucho daño que te genere, no atentes contra la vida de cada uno.