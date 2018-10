Joven se quita el ombligo y se lo regala a su novio como muestra de amor (Fotos)

En 2015 una joven se sometió a una cirugía para quitarse el ombligo y regalárselo a su novio; a pesar que esto sucedió hace tres años, la historia comenzó a viralizarse hace unos días, luego que Paulina contara su anécdota a medios internacionales.

Al parecer la joven es amante de las cirugías y comentó que “quería deshumanizarse a sí misma de una manera simbólica” y desde su perspectiva “el ombligo es la parte del cuerpo que nos hace humanos” por lo que considero que quitarse el ombligo y regalárselo a su novio era la mejor manera de demostrarle lo mucho que lo amaba y lo especial que era él en su vida.

Durante una entrevista Paulina comentó que la cirugía fue dolorosa y que aunque fue hace tres años, aun siente dolor, lo curioso del caso es que ella ya ni siquiera es novia del hombre al que le regaló su ombligo.

“Me sometí a una operación realizada por un profesional, pero él me dio muy malos consejos sobre cómo cuidarme para que no se me infectara. Estaba sufriendo, pasaba días en la cama como si estuviera en cuarentena, no podía estirarme, empujarme, levantarme o reír”