Joven ruso que se inyectaba aceite en los brazos afirma que se quiere morir

Joven que se inyectaba aceite en los brazos afirma que se quiere morir

Tras sentirse orgulloso por sus brazos grandes, Kirill Tereshin, un joven ruso de 21 años de edad afirma que ya no puede aguantar el dolor y piensa que se morirá pronto.

"Ya es el fin, pido a Dios que el alma salga de mi cuerpo, no puedo aguantar el dolor", escribió el joven en la red social más famosa de Rusia.

El joven ruso había cerrado recientemente esa cuenta, tras anunciar que debido a sus problemas de salud no quería hablar con sus seguidores. Escribió entonces que le dolían los brazos, que su temperatura corporal seguía siendo alta y, además, existía el riesgo de que tuviesen que amputarle las extremidades superiores en las próximas semanas.

Sin embargo, el joven ruso recuperó su cuenta y contó a sus seguidores que ya no puede soportar el intenso dolor y tiene ganas de morir.

El joven ruso buscaba perseguir su sueño de tener los brazos más grandes del mundo. Para esto el joven se ha inyectado aceite en los brazos.

El joven llevaba varios días inyectándose Synthol en los bíceps, un aceite que se usa para abrillantar el cuerpo de los fisicoculturistas antes de una competencia. Es por ello que ves sus brazos algo deformes y con 60 centímetros de ancho.

Comenzó por inyectarse 250 ml en los bíceps, pero descubrió que eso los haría crecer no más de 3 cm. Entonces decidió que necesitaba meterle litros a su cuerpo para lograrlo.

"Lo estaba haciendo y me dio fiebre de hasta 40 grados, estaba acostado en la cama, sintiendo que me estaba muriendo, pero todo salió bien", dijo Kirill a The Sun. Aumentando sus brazos 26 centímetros en solo 10 días, hasta llegar a los 60 centímetros.

Según los médicos, el synthol puede causar embolias pulmonares, daño a los nervios, infecciones, derrame cerebral y quistes o úlceras llenos de grasa en el músculo.