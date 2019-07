¡Insólito! le amputan la pierna que no era

La familia de una señora de 67 años de edad que tiene diabetes debían amputarle una pierna en un centro médico de Berazategui y denunció que en la cirugía le cortaron la pierna equivocada.

Ocurrió en el Nuevo Sanatorio Berazategui, en Argentina. La señora identificada como Magdalena, debía someterse a la amputación de una de sus piernas por lesiones derivadas de una diabetes.

Tras el hecho espantoso la mujer fue trasladada en las primeras horas del día de ayer miércoles a la clínica Ceni de Quilmes.

En el caso interviene la fiscal Karina Santolin, ordenó un allanamiento en la clínica y hay dos médicos imputados por lesiones culposas: el traumatólogo Gonzalo Cardozo y el cirujano Rafael Mariano Rico. Según detalló la fiscal, Rico ya fue notificado y están iniciadas las diligencias para notificar a Cardozo.

"Los próximos pasos serán la declaración de los testigos que ofrezca la denunciante. Habrá una pericia médica oficial y los imputados deberán declarar después de que eso ocurra"

A diferencia de un "homicidio culposo", el artículo 94 del Código Penal establece para las lesiones culposas un máximo de 3 años de prisión. "Es un delito que no es pasible de prisión. En caso de que se considere que existieron agravantes como para que las lesiones se contemplen como gravísimas, la pena puede ser de 6 meses a 3 años, pero en ningún caso debe cumplirse prisión efectiva", detalló

"También puede condenarse a los imputados al pago de una multa. Según los valores de 2017, esa multa rondaba un máximo de 15.000 pesos: se actualiza por la inflación".

Mayra, la hija de la señora Magdalena, detalló paso a paso la increíble situación. "Claramente el médico no sabe qué pierna amputó. La pierna derecha era la que estaba en proceso, figura en la historia clínica, no sé qué pasó. Cuando entramos a la habitación nos dimos cuenta enseguida".

Ya le habían amputado un dedo del pie del lado que habían previsto amputarle. "Cuando levanté las sábanas, vi que era la pierna izquierda la que habían amputado", agregó la hija, que tras notar ese grave error fue inmediatamente a la sala de quirófano.

"Ahí lo encontré al cirujano, estaba muy nervioso. El doctor es de apellido Cardozo (Gonzalo). No tenía palabras, no sabía qué decirme. Justo llegaron dos amigas mías, ellas escucharon la discusión, pero no sabía qué decirme... Es el mismo médico que le había amputado el dedo de la pierna afectada. El pie estaba vendado, había que sacarle esa protección y proceder en esa misma pierna".

Dijo Mayra que el director de la clínica nunca apareció y que incluso pasaron varias horas hasta que pudieron conseguir una copia de la historia clínica. "Tuvimos que llamar a la Policía. También quise hablar con otro de los médicos que atiende a mi mamá, el doctor Rico, pero no pude. No voy a parar hasta la sacarle la matrícula a Cardozo, que sé que sigue atendido".

