INSÓLITO: venden por 120 mil dólares un plátano pegado con cinta a una pared en una feria de arte

¿Estarias dispuesto a pagar una gran suma de dinero tan solo por una simple fruta? como las finanzas, al final depende de la oferta y demanda. Un plátano "común y corriente" pegado a la pared con una cinta color gris salió a la venta en la reconocida feria que se llama Art Basel Miami Beach, no crean que costo algo así como $30 pesos, lo de un kilo, el precio que registró esta belleza de fruta fue de 120 mil dólares y lo más absurdo es que ya fue vendida, un medio de comunicación dijo que no solo fue la única, si no que, salieron otras 2 a la venta.

El plátano más caro y absurdo del mundo.

Maurizio Cattelan es un artista italiano y fue el creador de dicha "obra de arte", el día miércoles fue presentada por la galería Perrotin, que se dedica a la venta de obras de arte contemporáneo fundada en París que ha tenido una larga asociación. Esta es la primer contribución de Cattelan a una feria de arte en 15 años, esta historia ha generado un sin fin de comentarios en las redes sociales al punto de hacerse viral.

Esta obra de arte lleva el nombre de "Comediante", es un plátano que fue comprado en una simple fruteria de Miami y pegado con cinta gris en la pared, y ¡ya!, enserio y ¡yaaaaaaaaaaaa! no tiene nada de extraodinario, ni fue cultivado en otro planeta ni te da poderes, no no no, nada de eso. El fundador de la galería dijo que los plátanos son...

“Un símbolo del comercio mundial, un doble sentido, así como un dispositivo clásico para el humor”.

Añadió que el artista convierte los objetos comunes en “vehículos de tanto deleite como crítica”. Quien compra debe tener en cuenta que no hay instrucciones claras sobre que hacer si la fruta empieza a descomponerse durante la exposición.

El artista Cattelan es famoso por sus esculturas que desafían la cultura popular. Meses atrás se hizo famoso en todo el mundo por su retrete de oro de 18 quilates y valorizado en seis millones de dólares y fue robado de la casa de Churchill, un complejo señorial llamado el palacio de Blenheim a pocos kilómetros de Oxford, en el Reino Unido.

