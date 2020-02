INSÓLITO: quema más de un millón de dólares para no darle un centavo a su ex esposa

El insólito caso de un hombre que afirma que quemó más de un millón de dólares en efectivo para no tener que darle nada a su ex esposa. El juez que lleva su caso no le creyó y por eso decidió enviarlo a la cárcel por un período de 30 días para repensar si su reclamo fue verdadero o no.

INSÓLITO: quema más de un millón de dólares para no darle un centavo a su ex esposa

Con tal de no darle nada.

Al hombre se le acusa de vender algunas de sus propiedades a su antiguo contador a pesar que la orden judicial que pesa en su contra dice que no puede liquidar ninguno de sus activos. Bruce McConville de 55 años de edad empresario de Ottawa, le dijo al juez de la Corte Superior Kevin Phillips que había retirado poco más de $ 1 millón en transacciones múltiples de varias cuentas.

En septiembre dijo que quemó $ 743,000 y $ 296,000 en diciembre, todo en un intento por evitar que su ex esposa obtenga nada de eso.

INSÓLITO: quema más de un millón de dólares para no darle un centavo a su ex esposa

"¿Entiendes que es difícil de creer?", Según se informa, preguntó, a lo que McConville estuvo de acuerdo.

"Usted se está burlando de este tribunal y de su proceso, algo que no permitiré ... Se está comportando con la intención de frustrar deliberadamente y deliberadamente la administración adecuada de la justicia", dijo el juez, recordando a McConville que si no lo hace No empiece a cooperar, estará viendo una sentencia de cárcel que será "un paseo por el parque" en comparación con un período de un mes.

INSÓLITO: quema más de un millón de dólares para no darle un centavo a su ex esposa

Te puede interesar: INSÓLITO: 30 mil Euros por el último popote que ofrecerá Mc Donald's en España "Happy Change"

El hombre recibirá una multa de $ 2,000 por día por no proporcionar una contabilidad satisfactoria de sus finanzas, incluidos los $ 1 millón que faltan.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.